Bildiğiniz her şeyi unutun! Koronavirüs hakkında şoke eden büyük itiraf!

New York Post'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yıllarda Wuhan'daki tartışmalı laboratuvarda çalışan ABD'li bilim insanı 'koronavirüs gerçeği' olarak adlandırdığı bilgiyi açıkladı. Huff virüsün insan yapımı olduğunu öne sürerek pandemiden 2 yıl önce Wuhan'daki laboratuvardan sızdığını iddia etti. Peki koronavirüs neden üretildi? İşte detaylar...