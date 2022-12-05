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Bildiğiniz her şeyi unutun! Koronavirüs hakkında şoke eden büyük itiraf!

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Giriş: 05.12.2022 00:58
New York Post'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yıllarda Wuhan'daki tartışmalı laboratuvarda çalışan ABD'li bilim insanı 'koronavirüs gerçeği' olarak adlandırdığı bilgiyi açıkladı. Huff virüsün insan yapımı olduğunu öne sürerek pandemiden 2 yıl önce Wuhan'daki laboratuvardan sızdığını iddia etti. Peki koronavirüs neden üretildi? İşte detaylar...
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