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Avrupa'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları için halk sokağa iniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2021 16:30
Güncelleme:15.05.2021 16:30
Bugün Avrupa'nın birçok şehrinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto ediliyor. Avrupa başkentleri Brüksel, Londra, Berlin, Viyana, Amsterdam, Roma'da halk sokaklara indi. Binlerce kişi İsrail'i protesto ediyor. Ayrıntılar İngiltere'den A Haber muhabiri Alpaslan Düven ve Hollanda'dan Fatih Özyar'da
Avrupa'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları için halk sokağa iniyor
Avrupa'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları için halk sokağa iniyor
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