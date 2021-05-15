Avrupa'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları için halk sokağa iniyor

Bugün Avrupa'nın birçok şehrinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto ediliyor. Avrupa başkentleri Brüksel, Londra, Berlin, Viyana, Amsterdam, Roma'da halk sokaklara indi. Binlerce kişi İsrail'i protesto ediyor. Ayrıntılar İngiltere'den A Haber muhabiri Alpaslan Düven ve Hollanda'dan Fatih Özyar'da