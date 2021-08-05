Aşırı sıcaklarda 1 milyar deniz canlısı öldü! Bilim insanlarında “iklim krizi” uyarısı

Haziran ayının sonunda ABD ve Kanada'yı aşırı sıcak hava dalgası etkisi altına almıştı. Yapılan araştırmalarda, rekor sıcaklıkların bir milyardan fazla deniz canlısının ölümüne yol açtığı tespit edildi. Öte yandan İklim değişikliği nedeniyle Grönland'daki buz kütlesi de eriyerek yok oluyor. Grönland buz tabakası bir günde erime sonucu 8.5 milyar tondan fazla kütle kaybetti. Uzmanlar, bunun normal erime miktarının iki katı olduğunu söyledi. Bilim insanları, bu olayın ekosistemde büyük etki oluşturacağını söyledi. İklim bilimciler, bunun, gelecekte yaşanacaklar için sadece bir "başlangıç" olduğunu ifade ediyor. İnsan kaynaklı küresel ısınma nedeniyle ani sıcaklıkların daha sık ve daha uzun süreceğini belirten uzmanlar, gelecekte altyapı ve tarım üzerinde oluşacak hasarların büyüyeceği konusunda uyarıyor.

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