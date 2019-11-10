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10.11.2019

ANALİZ - Evanjelistlerin Suriye'de gizli ajandası ne? | YPG'ye 'alan açma' stratejisi nasıl çöktü?

Barış Pınarı Harekatı ile sahada yakalanan başarı ve ardından diplomasideki başarılı yönetim ile PKK/YPG'de dağılma sürecini hızlandırırken, örgütün arkasındaki gizli stratejiyi de ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri siyasetine yön veren bu Evanjelist lobinin, Suriye'deki gizli ajandası ne? Washington'ın Suriye politikalarında nasıl bir etkiye sahip? Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye "alan açma" stratejisi nasıl çökertildi?Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...

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