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Akdeniz'e düşen İngiliz F-35 jetinin enkazı çıkarıldı

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Giriş: 08.12.2021 21:47
Akdeniz'e düşen İngiltere'ye ait F-35 jetinin enkazı, İtalya ve ABD'nin de yer aldığı kurtarma operasyonuyla çıkarıldı. Daha önce de İngiliz F-35 jetinin havalanamadan uçak gemisinin rampasından denize düştüğü ortaya çıkmıştı.
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