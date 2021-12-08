08 Aralık 2021, Çarşamba
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Akdeniz'e düşen İngiliz F-35 jetinin enkazı çıkarıldı
Akdeniz'e düşen İngiltere'ye ait F-35 jetinin enkazı, İtalya ve ABD'nin de yer aldığı kurtarma operasyonuyla çıkarıldı. Daha önce de İngiliz F-35 jetinin havalanamadan uçak gemisinin rampasından denize düştüğü ortaya çıkmıştı.