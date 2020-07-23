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ABD'de protestolar yeniden alevlendi! Portland'da sokaklar alev alev

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Giriş: 23.07.2020 09:44
Güncelleme:23.07.2020 09:52
Son dakika haberi... ABD’de ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar yeniden alevlenmiş durumda. ABD’nin Portland kentinde sokaklar alev alev. ABD’li göstericiler bir kez daha meydanlara döküldü.

Son dakika haberi... ABD'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar yeniden alevlenmiş durumda. ABD'nin Portland kentinde sokaklar alev alev. ABD'li göstericiler bir kez daha meydanlara döküldü.

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