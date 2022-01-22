ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 864.000'i geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 321 artışla 864 bin 569'a çıktı. California can kaybında da 78 bin 482 ile ilk sırada bulunurken, Teksas'ta 77 bin 894, Florida'da 63 bin 164 kişi hayatını kaybetti.