22 Ocak 2022, Cumartesi
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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 864.000'i geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 321 artışla 864 bin 569'a çıktı. California can kaybında da 78 bin 482 ile ilk sırada bulunurken, Teksas'ta 77 bin 894, Florida'da 63 bin 164 kişi hayatını kaybetti.