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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 864.000'i geçti

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Giriş: 22.01.2022 18:50
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 321 artışla 864 bin 569'a çıktı. California can kaybında da 78 bin 482 ile ilk sırada bulunurken, Teksas'ta 77 bin 894, Florida'da 63 bin 164 kişi hayatını kaybetti.
ABD’de ölenlerin sayısı 864.000’i geçti
ABD'de ölenlerin sayısı 864.000'i geçti
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