19 Ocak 2022, Çarşamba
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ABD'de korkunç patlama! Kenti yıkan acı haber
ABD'nin New York kentinde meydana gelen patlamadan acı haber geldi. Söz konusu apartman dairesi alevlere teslim oldu. Yangında 77 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.