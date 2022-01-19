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ABD'de korkunç patlama! Kenti yıkan acı haber

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Giriş: 19.01.2022 10:38
ABD'nin New York kentinde meydana gelen patlamadan acı haber geldi. Söz konusu apartman dairesi alevlere teslim oldu. Yangında 77 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
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ABD'de korkunç patlama
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