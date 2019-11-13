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13.11.2019

ABD’de güç savaşı! Beyaz Saray mı ‘Bizans Sarayı’ mı?

Amerikan siyasetinin çelişkili siyaseti, bir dediğinin diğerini tutmaması yönündeki hamleleri konuşuluyor. ABD’de kendi içi siyaseti de tutarsızlık gösteriyor. Beyaz Saray ile Pentagon arasındaki güç savaşı kendini gösteriyor. Genel itibariyle hiç anlaşamıyorlar gibi gözüküyor. Peki gerçekten de böyle mi yoksa ABD’nin siyaset tarzı mı bu? Detaylar analiz haberimizde…

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