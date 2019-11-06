Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölümünde duygulandıran sahne! Masal dünyaya geliyor!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölümünde Nefes ile Tahir cephesinde yepyeni bir masal başlıyor! Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölümü ve diziden özel sahneler ahaber.com.tr'de...