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Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Ayşe ben sana güvenmiştim"

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Giriş: 20.08.2021 17:02
Güncelleme:20.08.2021 17:02
Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası'nın 8. bölüm 2. tanıtımına "Ayşe ben sana güvenmiştim" sözü damga vurdu. İşte Kalp Yarası 8. yeni bölüm 2. fragmanı izle...
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