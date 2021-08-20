21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Ayşe ben sana güvenmiştim"
Kalp Yarası 8. bölüm 2. fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası'nın 8. bölüm 2. tanıtımına "Ayşe ben sana güvenmiştim" sözü damga vurdu. İşte Kalp Yarası 8. yeni bölüm 2. fragmanı izle...