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Kalp Yarası 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Sen başka bir adama aşık olmuşsun..."

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Giriş: 06.09.2021 14:48
Kalp Yarası 10. bölüm 2. fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası'nın10. bölüm 2. fragmanına "Sen başka bir adama aşık olmuşsun..." sözü damga vurdu. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...

Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur. Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.

Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.

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Sen başka bir adama aşık olmuşsun...
"Sen başka bir adama aşık olmuşsun..."
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