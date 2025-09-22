Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

Afganistan'a uyarıda bulunan Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." paylaşımında bulundu.

Trump'a ise Taliban'dan yanıt geldi. Afganistan topraklarının bir santimetrekaresi üzerinde bile anlaşma yapılmasının imkansız olduğu belirtildi.