22 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri Trump'ın tehdit ettiği Bagram'a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

Trump'ın tehdit ettiği Bagram'a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'ı, Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü Washington'a geri vermediği takdirde "kötü şeylerle karşı karşıya kalmakla" tehdit etti. ABD'nin Afganistan'dan çekildikten hemen sonra, Bagram'daki Amerikan hapishanesini A Haber görüntülemişti. Peki, Bagram Üssü neden önemli? Trump dört yıl önce çekildikleri üssü neden geri almak istiyor? Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 22.09.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:51
Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

İşte bu kulelerde Amerikan askerleri buraya yaklaşan herkesi vurup öldürüyordu. Burası Bagram Askeri Üssü'ndeki eski Amerikan hapishanesi.

BAGRAM'DAKİ CEZAEVİNİ A HABER GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

İŞKENCE MERKEZİYDİ

Bagram, Amerika'nın işkence merkeziydi. Hapishanesinde işte bu sandalyeleri her köşe başında görmek mümkündü.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

İŞKENCE MERKEZİYDİ

Bagram, Amerika'nın işkence merkeziydi. Hapishanesinde işte bu sandalyeleri her köşe başında görmek mümkündü.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

Taliban bahanesiyle 20 yıl işgal etti. 20 yıl sonra da iktidarı yeniden Taliban'a bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri, 2021 yılında geride kaos bırakarak Afganistan'dan çekildi. Ancak şimdi Afganistan'a dönüş niyetinde.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

Afganistan'a uyarıda bulunan Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." paylaşımında bulundu.

Trump'a ise Taliban'dan yanıt geldi. Afganistan topraklarının bir santimetrekaresi üzerinde bile anlaşma yapılmasının imkansız olduğu belirtildi.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

BAGRAM ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Afganistan'ın başkenti Kabil'e 47 kilometre mesafedeki Bagram Üssü, dünyanın en büyük hava üslerinden. Havaalanında, bombardıman uçakları ve büyük kargo uçaklarına hizmet verebilen 3,6 kilometre uzunluğunda bir pist bulunuyor.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

ABD askerleri Temmuz 2021'de üssü tamamen terk etmişti. Üs, yirmi yıllık ABD işgali boyunca ABD'nin ülkedeki askeri merkezi olmuştu.

Trump'ın üssü istemesinin nedenleri arasında Afganistan'daki nadir toprak elementleri ve madencilik faaliyetlerine erişim sağlamak, DEAŞ'ı hedef alan bir terörle mücadele merkezi kurmak ve Çin'i gözetlemek bulunuyor.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

Trump'ın "Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yer" ifadesi, Çin'in askerî ve sivil tüm nükleer programlarını yürüten Çin Ulusal Nükleer Enerji Kurumunun, Gansu eyaletinde "404 No'lu Üs" adı verilen nükleer araştırma tesisini akıllara getiriyor.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

1958 yılında kurulan 1000 kilometrekarelik tesis, Çin'in ilk ve en büyük nükleer araştırma kuruluşu özelliğini taşıyor. Bu tesiste yürütülen araştırmaların, Çin'in 1964'te ilk atom bombasını ve 1967'de ilk hidrojen bombasını imal etmesinde kilit işlev gördüğü düşünülüyor.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

Bagram Hava Üssü de Çin'in 404 No'lu Üssü'ne 2 bin kilometre mesafede bulunuyor. Trump'ın Bagram ısrarı, küresel rakibi Çin'e karşı ileri bir karakola sahip olmayı ne kadar önemsediğini ortaya koyuyor.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

A HABER GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

ABD'nin terk ettiği Bagram Üssü'nde, Afganistan'da CIA'in işkence merkezi olarak bilinen Bagram Cezaevi de vardı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Bagram Cezaevini ABD çekildikten hemen sonra görüntülemişti.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

ABD askerleri ayrılırken her yeri tahrip etmiş, cezaevini o şekilde bırakmıştı. Amerikan askerleri çekilirken, hapishanelerdeki evrakları da imha etmişti.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

Cezaevinin her köşesinde işkence izlerini görmek mümkün. Ülkenin dört bir yanından insanlar, sorgusuz sualsiz "terörist" oldukları gerekçesiyle yıllarca burada tutuluyordu. Bugüne kadar kaç insanın yolu bu cezaevlerine düştü, bilen yok.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

Yastığın ve tuvaletin olmadığı koğuşlarda tam bir can pazarı yaşanmış. İddialara göre çoğu mahkûm, ya kötü muameleye dayanamayıp içeride intihar etmiş ya da aklî melekelerini yitirmiş.

Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler
Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler
Trump’ın tehdit ettiği Bagram’a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN