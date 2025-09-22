22 Eylül 2025, Pazartesi
Trump'ın tehdit ettiği Bagram'a A Haber girmişti! İşte o cezaevinden özel görüntüler
ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'ı, Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü Washington'a geri vermediği takdirde "kötü şeylerle karşı karşıya kalmakla" tehdit etti. ABD'nin Afganistan'dan çekildikten hemen sonra, Bagram'daki Amerikan hapishanesini A Haber görüntülemişti. Peki, Bagram Üssü neden önemli? Trump dört yıl önce çekildikleri üssü neden geri almak istiyor? Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 22.09.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:51