Viral Galeri Viral Liste Bakırköy'de taciz skandalı! 16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şahsa meydan dayağı

Bakırköy'de taciz skandalı! 16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şahsa meydan dayağı

Bakırköy'de iğrenç bir olay yaşandı. Yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine yardım istediği kişiler, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde kızın, "Ben 16 yaşındayım" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 22.09.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:41
Bakırköy’de taciz skandalı! 16 yaşındaki kızın gizlice fotğrafını çeken şahısa meydan dayağı

16 YAŞINDAKİ KIZIN GİZLİCE FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞÜPHELİ DARBEDİLDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi.

Bakırköy’de taciz skandalı! 16 yaşındaki kızın gizlice fotğrafını çeken şahısa meydan dayağı

Kızın sesini duyarak yanına gelenler şüphelinin telefonunu elinden alarak fotoğrafları kontrol etti. Kızın fotoğrafının çekildiğinin gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti.

Bakırköy’de taciz skandalı! 16 yaşındaki kızın gizlice fotğrafını çeken şahısa meydan dayağı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bakırköy’de taciz skandalı! 16 yaşındaki kızın gizlice fotğrafını çeken şahısa meydan dayağı

"BEN 16 YAŞINDAYIM"

Görüntülerde, kızın "Ben 16 yaşındayım" diyerek tepki gösterdiği duyulurken yere düşen şüphelinin uzun süre tekmelendiği anlar yer aldı.

SON DAKİKA