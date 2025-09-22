Bakırköy'de taciz skandalı! 16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şahsa meydan dayağı

Bakırköy'de iğrenç bir olay yaşandı. Yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine yardım istediği kişiler, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde kızın, "Ben 16 yaşındayım" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA