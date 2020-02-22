Reyyan'a en güzel hediye! | Hercai 33. yeni bölüm

Reyyan'a en güzel hediye! Miran, Reyyan’ın eğitimine destek oluyor! | Hercai 33. son bölüm izle... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 33. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

#birteksenisevdim etiketiyle yayınlanan Hercai 33. Bölümde İstanbul'a Sevgililer Günü'nü geçirmek için gelen Reyyan ve Miran, baş başa yemek yedikleri akşamın sabahında, Boğaz turuna çıktılar. Teknede birlikte kahvaltı yaptıktan sonra, Reyyan Marmara Denizi'ni seyretmeye doyamadı. Reyyan'a sürpriz üstüne sürpriz yapan Miran, onu şaşırtmaya devam etti. Hayallerini gerçekleştirirken bütün kalbiyle hep yanında olacağını söyleyen Miran, Reyyan'a hayatının en anlamlı hediyesini verdi!