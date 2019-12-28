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28.12.2019

Güne aşk ile başlamak! | Hercai 27. yeni bölüm

Güne aşk ile başlamak! “Sen benim karım değil misin?” | Hercai 27. bölüm... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 27. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

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