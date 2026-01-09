Viral
Bir babanın gizemli hayatı! Gizli Karargah filmi bu akşam atv’de: Konusu ve oyuncuları
Owen Wilson ve Michael Peña'nın başrollerini paylaştığı Gizli Karargah, bu akşam saat 20.00'de atv ekranında izleyiciyle buluşuyor. Gizemli bir süper kahramanın saklı üssünü keşfeden çocukların, dünyayı tehdit eden düşmanlara karşı verdiği mücadele heyecan dolu sahnelerle ekrana gelecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2026 18:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:44