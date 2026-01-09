Viral Galeri Viral Liste Bir babanın gizemli hayatı! Gizli Karargah filmi bu akşam atv’de: Konusu ve oyuncuları

Owen Wilson ve Michael Peña'nın başrollerini paylaştığı Gizli Karargah, bu akşam saat 20.00'de atv ekranında izleyiciyle buluşuyor. Gizemli bir süper kahramanın saklı üssünü keşfeden çocukların, dünyayı tehdit eden düşmanlara karşı verdiği mücadele heyecan dolu sahnelerle ekrana gelecek.

Süper kahraman filmlerine farklı bir bakış getiren Gizli Karargah, bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Aksiyon, komedi ve aile sıcaklığını bir araya getiren film, gizli bir sırrın peşine düşen çocukların kendilerini beklenmedik bir maceranın ortasında bulmasını konu alıyor.

GİZLİ BİR ÜS, BEKLENMEDİK KEŞİF

Film, dünyayı koruyan süper kahraman Muhafız'ın sadık hayranı Charlie üzerinden ilerliyor. Babasıyla arası pek iyi olmayan Charlie, bir gün arkadaşlarıyla evde vakit geçirirken hiç tahmin etmediği bir gerçekle karşılaşıyor. Evlerinin altında, Muhafız'a ait gizli bir karargah bulunuyor. Üstelik babası da sandığından çok daha fazlası.

Charlie ve arkadaşları karargahın güç kaynağını yanlışlıkla çalıştırınca yayılan sinyaller düşmanların dikkatini çekiyor. Muhafız o sırada dünyanın başka bir ucunda görevdeyken, çocuklar kendilerini bir anda karargahı savunmak zorunda kalırken buluyor. Süper güçler, tuzaklar ve cesaret dolu anlar peş peşe geliyor

AKSİYONLA MİZAH BİR ARADA

Gizli Karargah, klasik süper kahraman hikayelerine çocukların gözünden bakan bir anlatım sunuyor. Filmde yüksek tempolu aksiyon sahneleri, aile bağları ve eğlenceli diyaloglarla dengeleniyor. Bu da onu yalnızca genç izleyiciler için değil, tüm aile için keyifli bir seyirlik haline getiriyor.

GİZLİ KARARGAH FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • Owen Wilson
  • Michael Peña
  • Jesse Williams
  • Walker Scobell
  • Momona Tamada
  • Keith L. Williams
  • Abby James Witherspoon
  • Kezii Curtis
