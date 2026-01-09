Fenerbahçe’de En-Nesyri için İngiliz devi devrede! İşte o takım...

CANLI YAYIN
Fenerbahçe, Musaba, Guendouzi ve Mert Günok transferlerini tamamladıktan sonra gözünü bu kez santrfor takviyesine çevirdi. Sarı-lacivertli ekipte yabancı kontenjanı nedeniyle yolların ayrılması gündemde olan En-Nesyri cephesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Şu ana kadar kadrosuna Musaba, Guendouzi ve Mert Günok gibi oyuncuları katan sarı-lacivertlilerde, gündemin ilk sırasında santrfor takviyesi yer alıyordu.

EN-NESYRI İÇİN AYRILIK PLANI

Yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de, Faslı golcü için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

Daha önce Suudi Arabistan kulüplerinin radarına giren En-Nesyri'ye bu kez İngiltere'den ilgi olduğu öne sürüldü.

The Athletic'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, 28 yaşındaki forveti transfer listesine aldı.

Golcü arayışlarını sürdüren İngiliz kulübünün, En-Nesyri'nin yanı sıra Strand Larsen, Artem Dovbyk ve Mehdi Taremi'yi de takip ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 77 resmi karşılaşmada görev aldı.

Faslı santrfor bu süreçte 38 gol atarken, 8 de asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 22 milyon Euro olan En-Nesyri'nin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Tecrübeli golcü, Fas Milli Takımı'nda ise 89 maçta 25 gol kaydetti.

