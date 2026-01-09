Fenerbahçe’de En-Nesyri için İngiliz devi devrede! İşte o takım...

Fenerbahçe’de En-Nesyri için İngiliz devi devrede! İşte o takım...

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 17:52 Son Güncelleme: 09 Ocak 2026 17:57 PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Fenerbahçe, Musaba, Guendouzi ve Mert Günok transferlerini tamamladıktan sonra gözünü bu kez santrfor takviyesine çevirdi. Sarı-lacivertli ekipte yabancı kontenjanı nedeniyle yolların ayrılması gündemde olan En-Nesyri cephesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Şu ana kadar kadrosuna Musaba, Guendouzi ve Mert Günok gibi oyuncuları katan sarı-lacivertlilerde, gündemin ilk sırasında santrfor takviyesi yer alıyordu.

EN-NESYRI İÇİN AYRILIK PLANI Yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de, Faslı golcü için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

Daha önce Suudi Arabistan kulüplerinin radarına giren En-Nesyri'ye bu kez İngiltere'den ilgi olduğu öne sürüldü.