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Türkan Günday evlenmeye gittiği Bartın'da bulundu

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Giriş: 21.09.2021 12:26
Ölüm ilanını verip ortadan kaybolan Türkan Günay, yayın sırasında bulundu. Bartın otogarında çalışanların ihbarı sonrası bulunan Türkan Günday’ın evlenmek için gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı, Türkan Hanım'ın Bartın'a evlenmeye gittiğini açıklayarak emniyet ekiplerinin Türkan Hanım'ın yanına gittiği bilgisini verdi.

Müge Anlı bir fotoğraf ekrana getirdi ve Melike Hanım ile Tülin Hanım kız kardeşi olduğunu kabul etti. Müge Anlı, Türkan Hanım'ın Bartın'a evlenmeye gittiğini açıklayarak emniyet ekiplerinin Türkan Hanım'ın yanına gittiği bilgisini verdi.

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