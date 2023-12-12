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Sıdıka Çelik’in ölümü intihar mı cinayet mi? Gözleri eşini işaret etti

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Giriş: 12.12.2023 14:14
Güncelleme:12.12.2023 14:14
24 yaşındaki 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik, 8 Ocak Pazar günü Konya’daki evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Başından vurulan genç kadın 7 aylık yaşam mücadelesini kaybederken intihar ettiği ileri sürüldü. Sıdıka Çelik’in ölümünden damatları Ümit Çelik’i suçlayan acılı aile, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Genç kadının ölüm döşeğindeyken verdiği ifadenin görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadın hayatını kaybetmeden önce, kendisini eşinin vurduğunu söyledi. Samet Bey, telefonundaki bilgileri yayına gönderdi. Sıdıka Çelik'in son görüntülerinde sorulan sorulara mimikleriyle cevap verdiği ortaya çıktı.
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