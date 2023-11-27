27 Kasım 2023, Pazartesi
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Müge Anlı'daki Nevrigül Alan dosyasında sıcak gelişme! Zeytinlik alanda ölü bulunmuştu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Nevrigül Alan, 47 gün sonra ağaca asılı halde bulunmuştu. Olay yerinde bulunan deliller, genç kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesini gündeme getirmişti. Müge Anlı, Nevrigül Alan'ın ölümünün intihar olduğuna karar verildiğini açıkladı.