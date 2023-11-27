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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı'daki Nevrigül Alan dosyasında sıcak gelişme! Zeytinlik alanda ölü bulunmuştu

Müge Anlı'daki Nevrigül Alan dosyasında sıcak gelişme! Zeytinlik alanda ölü bulunmuştu

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Giriş: 27.11.2023 11:56
Güncelleme:27.11.2023 11:58
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Nevrigül Alan, 47 gün sonra ağaca asılı halde bulunmuştu. Olay yerinde bulunan deliller, genç kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesini gündeme getirmişti. Müge Anlı, Nevrigül Alan'ın ölümünün intihar olduğuna karar verildiğini açıkladı.
Nevrigül Alan dosyasında sıcak gelişme
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