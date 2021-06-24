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Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde önemli ifade! Dönemin karakol komutanı konuştu

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Giriş: 24.06.2021 13:14
Güncelleme:24.06.2021 13:15
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Büyükşen cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, o gün ifade veremeyen astsubay Cemil Aksoy'un da konuşmak istediğini belirtti. Cemil Bey'in Büşra Hanım'ı arabaya alan Osman Bey'in karakola geldiğini, sonra olay yerine gittiklerini, içeriye kendisinin girdiğini, Metin Bey Necla Hanım'ın öldüğünü anlayınca savcıyı aradığını, etraftaki emarelerin toplandığını ve Betül, Büşra, Muharrem, Uğur Bey'i swap örneği için hemen karakola götürdüm dediğini aktardı. Müge Anlı, Cemil Bey'in, o dönem kavga çıkmasından korktuğu için hemen gittiklerini, kendisinden önce eve kimsenin girmediğini ve swap örneğinin de kimse eve girmeden hemen götürülüp alındığını, yani kimsenin sonradan eve girip kendisine barut bulaştırma olasılığının olmadığını söylediğini aktardı. Müge Anlı, yani Cemil Bey'in "Swap testi yapılana kadar o eve kimse" girmedi dediğini yineledi.
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