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Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! Güzellik merkezinden çıktı...
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kayıp ve cinayet vakaları aydınlatılmaya devam ediyor. 11 Haziran Cuma günü Müge Anlı canlı yayınına 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay'ın kaybı damga vurdu. Güzellik merkezinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Işıl Naz Hoşbay'ın ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan gelişmeler...