Müge Anlı ile Tatlı Sert’te kayıp olarak aranan Yazgül İnan ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 36 gün sonra Samsun’da bulunan Yazgül, Müge Anlı canlı yayını sırasında polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kaçtığı evden alındı. Önce sağlık kontrolünden geçen ve daha sonra Samsun çocuk şube müdürlüğüne götürülen Yazgül, ailesine gitmek istemediğini, yurda gitmek istediğini dile getirdi. Faruk ve Emine Hanım'ın da ifadesi alınmak üzere alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Yazgül, devlet korumasına alındı.