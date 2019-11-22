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22.11.2019

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan 'Palu Ailesi' skandalında flaş gelişme |Video - 22.11.2019

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin açılan davada tahliye kararı çıkmadı.Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin gündeme taşıdığı olay kan dondurmuştu. Kamuoyunda "Palu Ailesi" olarak bilinen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. İşte 22 Kasım Cuma günü yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında Palu ailesi davasıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

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