İddiaların odağındaki Uğur Müge Anlı canlı yayınında

Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde baş şüphelilerden biri olan Uğur Büyükşen, canlı yayına katıldı. Hakkındaki iddialara cevap vermek üzere yayına katılırken Müge Anlı, Uğur Bey'in Osman abimde kendimi gördüm, o yüzden geldim dediğini aktardı. Uğur Bey, kendisinin de çabaladığını ama herkesin kendisini katil olarak gördüğünü, şehir dışına bile çıkmadığını, herkese isyan edip herkese söylemde bulunduğunu ama herkesin kendi yüzüne güldüğünü iddia etti. Müge Anlı, kimsenin tarafını tutmadığını ama bir sürü dosya okuduğunu, swap testi sonucunda barut izi çıkan kişilerin tutuklandığını bunun maddi bir delil olduğunu anlattı. Müge Anlı, her tarafında swap izi çıkan Uğur Bey'in hala dışarıda olmasını anlayamadığını, birilerinin de çıkıp artık kamuoyundan açıklama yapmasını istedi.