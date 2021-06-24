24 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları İddiaların odağındaki Uğur Müge Anlı canlı yayınında

İddiaların odağındaki Uğur Müge Anlı canlı yayınında

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2021 13:17
Güncelleme:24.06.2021 13:21
Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde baş şüphelilerden biri olan Uğur Büyükşen, canlı yayına katıldı. Hakkındaki iddialara cevap vermek üzere yayına katılırken Müge Anlı, Uğur Bey'in Osman abimde kendimi gördüm, o yüzden geldim dediğini aktardı. Uğur Bey, kendisinin de çabaladığını ama herkesin kendisini katil olarak gördüğünü, şehir dışına bile çıkmadığını, herkese isyan edip herkese söylemde bulunduğunu ama herkesin kendi yüzüne güldüğünü iddia etti. Müge Anlı, kimsenin tarafını tutmadığını ama bir sürü dosya okuduğunu, swap testi sonucunda barut izi çıkan kişilerin tutuklandığını bunun maddi bir delil olduğunu anlattı. Müge Anlı, her tarafında swap izi çıkan Uğur Bey'in hala dışarıda olmasını anlayamadığını, birilerinin de çıkıp artık kamuoyundan açıklama yapmasını istedi.
Jandarma erinden cinayetle ilgili çok çarpıcı iddia
Jandarma erinden cinayetle ilgili çok çarpıcı iddia
İddiaların odağındaki Uğur Müge Anlı canlı yayınında
İddiaların odağındaki Uğur Müge Anlı canlı yayınında
Dönemin karakol komutanı konuştu
Dönemin karakol komutanı konuştu
Müge Anlı 24 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 24 Haziran Perşembe tek parça izle
İsyan etti! Milyonları gözyaşlarına boğdu
İsyan etti! Milyonları gözyaşlarına boğdu
Büşra Mehmet Ali'den neden şüpheleniyor?
Büşra Mehmet Ali'den neden şüpheleniyor?
Müge Anlı 23 Haziran Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 23 Haziran Çarşamba tek parça izle
Büyükşen cinayetinin üzerinden 2,5 yıl geçti...
Büyükşen cinayetinin üzerinden 2,5 yıl geçti...
Müge Anlı 22 Haziran Salı tek parça izle
Müge Anlı 22 Haziran Salı tek parça izle
Cinayetin tek görgü tanığı çiftin kızı canlı yayında...
Cinayetin tek görgü tanığı çiftin kızı canlı yayında...
Müge Anlı 21 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 21 Haziran Pazartesi tek parça izle
Bahtiyar Akçay'ı öldüren 3 şüpheli adliyeye sevk edilecek
Bahtiyar Akçay'ı öldüren 3 şüpheli adliyeye sevk edilecek
Daha Fazla Video Göster