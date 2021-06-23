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Büyükşen çiftinin oğulları isyan etti! Milyonları gözyaşlarına boğdu

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Giriş: 23.06.2021 17:06
Anne ve babasının katili aramak üzere Müge Anlı’ya başvuran Büyükşen çiftinin cinayetinin oğul Osman Büyükşen'in konuşması ise herkesi ağlattı. ‘Babamın kanı yerde kaldı’ diyerek çileden çıkan Osman Büyükşen, savcının da kendisi ile ilgilenmediğini anlatan konuşması herkese gözyaşı döktürdü. Karakolda kendisine raporların jandarma tarafından yüzüne fırlatıldığını anlatan Büyükşen, yeter artık diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı'na seslenerek savcı ve jandarma hakkında şikayette bulunan Osman Büyükşen'i Müge Anlı teselli etti.
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