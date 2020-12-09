CANLI İZLE: Müge Anlı 9 Aralık Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; görgü tanıkları, kamera görüntüleri, korkunç şüphe, yanıt arayan sorular... Mustafa Özbay’ın şüpheli kaybında çember daralıyor! Kerem Durur olayında hedef mi şaşırtıyor, gerçekleri mi gizliyor? Öldü bildiği kardeşinin evlatlık verildiğini öğrendi! İbrahim Hazarlı’nın kardeşini arama hikayesi! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; görgü tanıkları, kamera görüntüleri, korkunç şüphe, yanıt arayan sorular... Mustafa Özbay'ın şüpheli kaybında çember daralıyor! Kerem Durur olayında hedef mi şaşırtıyor, gerçekleri mi gizliyor? Öldü bildiği kardeşinin evlatlık verildiğini öğrendi! İbrahim Hazarlı'nın kardeşini arama hikayesi! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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