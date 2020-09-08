CANLI İZLE: Müge Anlı 8 Eylül Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Eylül Salı canlı yayın izle - 08.09.2020

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Giriş: 08.09.2020 10:15
Güncelleme:08.09.2020 10:24
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 yıldır kayıp 92 yaşında bir kadın, birbirlerini suçlayan kardeşler, karmaşık ilişkiler... Kaybolduğu gün neler yaşandı? Gülsüm ninenin başına ne geldi? 3 yaşındaki Miraç’ın kaybında 40’ncı gün! 3 yaşındaki Miraç’ın kaybıyla ilgili gelişmeler... Gözyaşları içerisinde bir anne, adalet arayan acılı bir baba, Adli Tıp raporundaki korkunç izler! Aleyna Çakır’ın ölümündeki şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 yıldır kayıp 92 yaşında bir kadın, birbirlerini suçlayan kardeşler, karmaşık ilişkiler... Kaybolduğu gün neler yaşandı? Gülsüm ninenin başına ne geldi? 3 yaşındaki Miraç'ın kaybında 40'ncı gün! 3 yaşındaki Miraç'ın kaybıyla ilgili gelişmeler... Gözyaşları içerisinde bir anne, adalet arayan acılı bir baba, Adli Tıp raporundaki korkunç izler! Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 8 EYLÜL SALI CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

8 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 8 Eylül Salı
CANLI İZLE: Müge Anlı 8 Eylül Salı
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