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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Aralık Çarşamba tek parça izle

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Giriş: 08.12.2021 10:39
Güncelleme:08.12.2021 12:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 2 aylık bebeğiyle yapayalnız kalan bir anne, yuva yıkan define vaadi, karşılıklı iddialar! Emine Karayılan’ın iddialarının odağındaki Adem Demir ve Ayşe Demir canlı yayında! Serkan Kıyak aniden aldığı boşanma kararından pişman mı? 18 yaşında genç kız 2015 yılında ortadan kayboldu, yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Kuşku uyandıran detaylar, anneden iddialar... Meliha Özsu cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 2 aylık bebeğiyle yapayalnız kalan bir anne, yuva yıkan define vaadi, karşılıklı iddialar! Emine Karayılan'ın iddialarının odağındaki Adem Demir ve Ayşe Demir canlı yayında! Serkan Kıyak aniden aldığı boşanma kararından pişman mı? 18 yaşında genç kız 2015 yılında ortadan kayboldu, yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Kuşku uyandıran detaylar, anneden iddialar... Meliha Özsu cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 8 ARALIK ÇARŞAMBA TEK PARÇA İZLE

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