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Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Nisan Çarşamba canlı izle - 07.04.2021

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Giriş: 07.04.2021 10:20
Güncelleme:07.04.2021 10:31
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Manisa'da gelin işkencesi... Dehşet evinden yeni görüntüler! Biri öldüresiye dövdü diğeri eğlenip dans etti! Dayaktan mı öldü eşarpla mı boğuldu? Yeni iddialar... 31 yıl sonra gerçekleşen mucize... Fotoğrafını gördüler, ilk kez sesini duydular! İkizlerin yıllarca beklediği o an! Almanya'da kayıplara karıştı, 5 aydır hiçbir haber alınamadı! Endişeli bir annenin yardım çığlıkları! 32 yaşındaki Arif Alagöz ile ilgili gelişmeler... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Manisa'da gelin işkencesi... Dehşet evinden yeni görüntüler! Biri öldüresiye dövdü diğeri eğlenip dans etti! Dayaktan mı öldü eşarpla mı boğuldu? Yeni iddialar... 31 yıl sonra gerçekleşen mucize... Fotoğrafını gördüler, ilk kez sesini duydular! İkizlerin yıllarca beklediği o an! Almanya'da kayıplara karıştı, 5 aydır hiçbir haber alınamadı! Endişeli bir annenin yardım çığlıkları! 32 yaşındaki Arif Alagöz ile ilgili gelişmeler... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 7 NİSAN ÇARŞAMBA CANLI İZLE

7 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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