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Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Kasım Salı canlı yayın izle

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Giriş: 07.11.2023 10:15
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; gittiği şehirde kaybolan aşçı, nereden ve nasıl kayboldu? Ortaklık mı yoksa kıskançlık mı? Tehdit iddiaları, Yusuf Kavuk öldürüldü mü? Kocasını arayan bir kadın, gerçekleşmediği söylenen ev vaadi, dolandırılma üstüne dolandırılma iddiası, kaygı uyandıran not! Mustafa Ferik’in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; gittiği şehirde kaybolan aşçı, nereden ve nasıl kayboldu? Ortaklık mı yoksa kıskançlık mı? Tehdit iddiaları, Yusuf Kavuk öldürüldü mü? Kocasını arayan bir kadın, gerçekleşmediği söylenen ev vaadi, dolandırılma üstüne dolandırılma iddiası, kaygı uyandıran not! Mustafa Ferik'in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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7 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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