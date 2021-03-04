CANLI İZLE: Müge Anlı 4 Mart Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 4 aydır kayıp olan Mervenur Polat’ın kaybıyla ilgili gelişmeler! Mersin’de kayboldu, günlerdir bulunamadı! 15 yaşındaki kızın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Ailesini arayan Erman’a göz yaşartan destek! İlik nakli bekleyen Erman Akalp’le ilgili gelişmeler! Ormanda mı kayboldu, ortadan mı kaldırıldı? Aylardır nerede? 67 yaşındaki Fatma Çeri’nin şüpheli kaybı ve yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Mart 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 4 aydır kayıp olan Mervenur Polat'ın kaybıyla ilgili gelişmeler! Mersin'de kayboldu, günlerdir bulunamadı! 15 yaşındaki kızın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Ailesini arayan Erman'a göz yaşartan destek! İlik nakli bekleyen Erman Akalp'le ilgili gelişmeler! Ormanda mı kayboldu, ortadan mı kaldırıldı? Aylardır nerede? 67 yaşındaki Fatma Çeri'nin şüpheli kaybı ve yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.