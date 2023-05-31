31 Mayıs 2023, Çarşamba
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Mayıs Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 31.05.2023 10:15
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 32 yaşındaki 8 çocuk annesini evini yakan sevgilisi mi kaçırdı? Güler Demirdelen’in kaybında sıcak gelişme! 28 yaşındaki kayıp bir genç, tanıklar ve iddialar, son görüldüğü bağ evi, arkadaşının ardından evine yaralı dönen isim! Hedef mi şaşırtıyor, korktuğu için mi susuyor? İsa Çınar öldürüldü mü? Kayıp bir kadın, endişeli eş ve kız kardeş, korku ve şüphe, alıkonma iddiası! İki çocuk annesi Mihriban Memiş’in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mayıs 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

31 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 32 yaşındaki 8 çocuk annesini evini yakan sevgilisi mi kaçırdı? Güler Demirdelen'in kaybında sıcak gelişme! 28 yaşındaki kayıp bir genç, tanıklar ve iddialar, son görüldüğü bağ evi, arkadaşının ardından evine yaralı dönen isim! Hedef mi şaşırtıyor, korktuğu için mi susuyor? İsa Çınar öldürüldü mü? Kayıp bir kadın, endişeli eş ve kız kardeş, korku ve şüphe, alıkonma iddiası! İki çocuk annesi Mihriban Memiş'in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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31 Mayıs Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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