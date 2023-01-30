Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; çorap satarak torunlara bakan babaanne, üç küçük çocuk, büyük müjde, mutluluk gözyaşları... Sabriye Tozkal ve çocuklarının yeni hayatı! İşe diye çıktı, seneler geçti geri dönmedi! 7 yıldır kızını bekleyen anne, çaresizlik ve endişe! Betül Önder’in kaybı ve Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; çorap satarak torunlara bakan babaanne, üç küçük çocuk, büyük müjde, mutluluk gözyaşları... Sabriye Tozkal ve çocuklarının yeni hayatı! İşe diye çıktı, seneler geçti geri dönmedi! 7 yıldır kızını bekleyen anne, çaresizlik ve endişe! Betül Önder'in kaybı ve Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.