Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ekim Çarşamba ATV canlı kesintisiz izle - 30.10.2019

Atv'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Ekim Çarşamba) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz...