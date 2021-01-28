CANLI İZLE: Müge Anlı 28 Ocak Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Sakarya’da Hasan Kiraz operasyonunun ayrıntıları! Samsun’da sıcak saatler! Canlı yayının ardından harekete geçildi! Kaybın 42. gününde operasyon! Arzu Aygün’ün kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Sakarya'da Hasan Kiraz operasyonunun ayrıntıları! Samsun'da sıcak saatler! Canlı yayının ardından harekete geçildi! Kaybın 42. gününde operasyon! Arzu Aygün'ün kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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