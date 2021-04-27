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Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Nisan Salı canlı yayın izle - 27.04.2021

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Giriş: 27.04.2021 10:16
Güncelleme:27.04.2021 10:16
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Nisan 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; boşandığı eşi mi, evinde kaldığı arkadaşı mı? Lütfiye Gündüz’ün şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Nisan 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; boşandığı eşi mi, evinde kaldığı arkadaşı mı? Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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27 Nisan Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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