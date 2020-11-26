CANLI İZLE: Müge Anlı 26 Kasım Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 14 çocuk babası adama ne oldu? Akılalmaz iddialar, çelişkilerin odağında bir adam, babalarını arayan kardeşler... 74 yaşındaki Kerem Durur’un şüpheli kaybı! 3.5 yaşında evlatlık verildi, gerçeği yıllar sonra öğrendi... 20 yaşında Selver İnce hiç tanımadığı ailesin arıyor! Ev almak isterken dolandırıldı, dava açtı tehdit edildi! Muğla’da kaybolan Fatma Özay’a ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 14 çocuk babası adama ne oldu? Akılalmaz iddialar, çelişkilerin odağında bir adam, babalarını arayan kardeşler... 74 yaşındaki Kerem Durur'un şüpheli kaybı! 3.5 yaşında evlatlık verildi, gerçeği yıllar sonra öğrendi... 20 yaşında Selver İnce hiç tanımadığı ailesin arıyor! Ev almak isterken dolandırıldı, dava açtı tehdit edildi! Muğla'da kaybolan Fatma Özay'a ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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