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Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Eylül Cuma tek parça izle

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Giriş: 24.09.2021 10:15
Güncelleme:24.09.2021 12:47
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Eylül 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hatay’daki vahşi cinayet! Tesadüf mü, saldırının nedeni mi? Kafa karıştıran telefon sinyali... Şen kardeşler cinayetinde çember daralıyor! 86 yaşında kayıp bir kadın, bulunan eşyalar, kuşkulandıran detaylar... Hatice Dağlı’nın şüpheli kaybı ve Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Eylül 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hatay'daki vahşi cinayet! Tesadüf mü, saldırının nedeni mi? Kafa karıştıran telefon sinyali... Şen kardeşler cinayetinde çember daralıyor! 86 yaşında kayıp bir kadın, bulunan eşyalar, kuşkulandıran detaylar... Hatice Dağlı'nın şüpheli kaybı ve Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Eylül Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 24 EYLÜL CUMA TEK PARÇA İZLE

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