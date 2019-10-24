ATV ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Ekim Perşembe) neler yaşandı? Kan donduran bir itiraf 'karısını öldürüp yaktığını itiraf etti' 13 yaşındaki kayıp kız ve arkadaşları bulundu mu? Kayıp Gencer Zengin'in kızı Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 24 Ekim Perşembe tarihli canlı yayınınında yaşanan son dakika gelişmelerini ve programın tamamını buradan izleyebilirsiniz...

ATV ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Ekim Perşembe) neler yaşandı?

Kan donduran bir itiraf 'karısını öldürüp yaktığını itiraf etti' 13 yaşındaki kayıp kız ve arkadaşları bulundu mu? Kayıp Gencer Zengin'in kızı Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 24 Ekim Perşembe tarihli canlı yayınınında yaşanan son dakika gelişmelerini ve programın tamamını buradan izleyebilirsiniz...