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Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Şubat Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 23.02.2022 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kaldığı yerin bahçesinde ölü bulunan inşaat işçisi, keçeli kalemle babasının alnına küfür yazan evlat, baba ve oğulun kavga geçmişi, cinayette gündeme gelen yeni isim... İki çocuk babası Osman Küçük’ün katili kim? Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Tesadüf mü kasıtlı mı? Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kaldığı yerin bahçesinde ölü bulunan inşaat işçisi, keçeli kalemle babasının alnına küfür yazan evlat, baba ve oğulun kavga geçmişi, cinayette gündeme gelen yeni isim... İki çocuk babası Osman Küçük'ün katili kim? Kırmızı ışıkta kanlı pusu! Tesadüf mü kasıtlı mı? Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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23 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 23 Şubat Çarşamba
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