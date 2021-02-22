Müge Anlı 22 Şubat Pazartesi tek parça izle

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Şubat Pazartesi tek parça izle - 22.02.2021

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Giriş: 22.02.2021 10:24
Güncelleme:22.02.2021 14:34
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 9 yıl önce kaybolan iki sevgili Selda Grossle ve Tunç Boztepe ile ilgili sıcak gelişme! 10 yıldır kayıp bir kadın, suçlanan bir eş, aldatma şüphesi... Güldane Biçer’in kaybındaki şüpheler! Çekyatın içinde kefenlenmiş halde bulundu, kızı cinayetle suçlandı... Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! 4 ay önce kaybolan 20 yaşındaki genç kadın kaçırıldı mı? İşkence şüphesi, korku dolu olaylar şüphesi... Mervenur Polat’la ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 9 yıl önce kaybolan iki sevgili Selda Grossle ve Tunç Boztepe ile ilgili sıcak gelişme! 10 yıldır kayıp bir kadın, suçlanan bir eş, aldatma şüphesi... Güldane Biçer'in kaybındaki şüpheler! Çekyatın içinde kefenlenmiş halde bulundu, kızı cinayetle suçlandı... Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! 4 ay önce kaybolan 20 yaşındaki genç kadın kaçırıldı mı? İşkence şüphesi, korku dolu olaylar şüphesi... Mervenur Polat'la ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 22 ŞUBAT PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE

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