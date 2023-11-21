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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Kasım Salı tek parça izle

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Giriş: 21.11.2023 10:29
Güncelleme:21.11.2023 12:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; karnındaki ikizleriyle öldürülen bir anne, kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan koca, sorular ve kuşkular, cinayetle bağ kurulan öldüresiye dayak, bir bedendeki 3 cana kıyan vicdansız kim? 2017’de telefonu kapandı, bir daha gören olmadı, cinayet iddiasında adı geçen isim, hakkındaki şikayet, tavuk çiftliğimi yoksa dehşet çiftliği mi? Nazmiye Yaldız öldürüldü mü? 17 yaşında bir kız, ailenin suçladığı 28 yaş büyük enişte, yağmurdan kaçarken doluya tutulan bir anne, kaçırılma iddiaları, büyük endişe... İrem Güneş’in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; karnındaki ikizleriyle öldürülen bir anne, kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan koca, sorular ve kuşkular, cinayetle bağ kurulan öldüresiye dayak, bir bedendeki 3 cana kıyan vicdansız kim? 2017'de telefonu kapandı, bir daha gören olmadı, cinayet iddiasında adı geçen isim, hakkındaki şikayet, tavuk çiftliğimi yoksa dehşet çiftliği mi? Nazmiye Yaldız öldürüldü mü? 17 yaşında bir kız, ailenin suçladığı 28 yaş büyük enişte, yağmurdan kaçarken doluya tutulan bir anne, kaçırılma iddiaları, büyük endişe... İrem Güneş'in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 21 KASIM SALI TEK PARÇA İZLE

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