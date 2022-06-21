Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Haziran Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Haziran 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; muz bahçesinin önünde cinayet! Müge Anlı’da yüzleşme, iki aşk arasında kalan kadın, kavga ve kıskançlık... İki çocuk babası Recep Ünal’ın katili kim? En son güvenlik kameralarına takıldı, bir daha haber alınamadı! Sonuçsuz kalan arama çalışmaları, iddiaların odağındaki çocuklar, kuşkuya düşüren ayrıntılar... 87 yaşındaki Mustafa Kuş’un şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Haziran 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; muz bahçesinin önünde cinayet! Müge Anlı'da yüzleşme, iki aşk arasında kalan kadın, kavga ve kıskançlık... İki çocuk babası Recep Ünal'ın katili kim? En son güvenlik kameralarına takıldı, bir daha haber alınamadı! Sonuçsuz kalan arama çalışmaları, iddiaların odağındaki çocuklar, kuşkuya düşüren ayrıntılar... 87 yaşındaki Mustafa Kuş'un şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.