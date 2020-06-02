Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Haziran 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Haftalarca kayıp olarak aranan Halil Ergül ölü olarak bulundu! Halil Ergül’ün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Hatice Özkaçak’ı kim, neden öldürdü? Çok çarpıcı iddialar, korkunç suçlamalar! 12 Mayıs’ta kaçırılan 16 yaşındaki Sıla ile ilgili yeni gelişme! Evlilik vaadiyle yüz binlerce lirasını kaptıran Hatice Akalın’ın yaşadıkları ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Haziran 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Haftalarca kayıp olarak aranan Halil Ergül ölü olarak bulundu! Halil Ergül'ün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? Çok çarpıcı iddialar, korkunç suçlamalar! 12 Mayıs'ta kaçırılan 16 yaşındaki Sıla ile ilgili yeni gelişme! Evlilik vaadiyle yüz binlerce lirasını kaptıran Hatice Akalın'ın yaşadıkları ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.