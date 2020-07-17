Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Temmuz 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanan programda; Vahşice işlenmiş bir cinayet. İntikam mı kıskançlık mı? Süleyman Akbaba cinayetiyle ilgili sıcak gelişme. Sinop'taki akılalmaz yangın! Korku ve kumpas planı! Aile içinde yaşanan cinayetler. Pusuya düşürülen 23 yaşındaki Hasan Ay cinayeti! Neden kimse görmedi? Katil ya da katiller kim? Hasan Ay cinayetinde silah sesini kim duydu? Pazar günü kaybolmuştu. Bir türlü ulaşılamamıştı. 19 yaşındaki kayıp kızla ilgili sıcak gelişme. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 17 TEMMUZ CUMA CANLI YAYIN

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