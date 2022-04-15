Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Nisan Cuma izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Nisan 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Tokat'ta çoban cinayeti! Tek görgü tanığı, taraflar, karşılıklı iddialar! Durmuş Yalnız'ın katili kim? 16 yaşındaki genç kızın kaçırıldı iddiası... Göz yaşı, öfke... 16 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! 9 yaşındaki Şiar Kılıç! Türkiye'nin gündemine oturan cinayet! Bir bir ortaya çıkan gerçekler! Kim ne ceza aldı? Mahkemeden ne kadar çıktı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Nisan 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Tokat'ta çoban cinayeti! Tek görgü tanığı, taraflar, karşılıklı iddialar! Durmuş Yalnız'ın katili kim? 16 yaşındaki genç kızın kaçırıldı iddiası... Göz yaşı, öfke... 16 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! 9 yaşındaki Şiar Kılıç! Türkiye'nin gündemine oturan cinayet! Bir bir ortaya çıkan gerçekler! Kim ne ceza aldı? Mahkemeden ne kadar çıktı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 15 NİSAN CUMA İZLE