Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Nisan Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Nisan 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 14 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir yıldır haber alınamayan bir adam, iddiaların yöneldiği baba, sevilmeme savunması! 45 yaşındaki Ali Atasever’in şüpheli kaybı! “Kızımı görmeye gidiyorum” dedi, sırra kadem bastı! Telefonun ucundaki yabancı, adı geçen isimler... Semih Kalkan’la ilgili yeni gelişme! Üç yaşındaki kızıyla kaçan kadın kaçırıldı mı? Kendi isteğiyle şefinin yanında mı? Rabia Aker ve 3 yaşındaki kızının kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (14 Nisan 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

14 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir yıldır haber alınamayan bir adam, iddiaların yöneldiği baba, sevilmeme savunması! 45 yaşındaki Ali Atasever'in şüpheli kaybı! "Kızımı görmeye gidiyorum" dedi, sırra kadem bastı! Telefonun ucundaki yabancı, adı geçen isimler... Semih Kalkan'la ilgili yeni gelişme! Üç yaşındaki kızıyla kaçan kadın kaçırıldı mı? Kendi isteğiyle şefinin yanında mı? Rabia Aker ve 3 yaşındaki kızının kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

14 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.