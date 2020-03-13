Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 6 yaşındaki Zehra’yı kim neden öldürdü? 68 yaşındaki Cemile Öztürk çocuklarına kavuşabilecek mi? Nedim Süzgün Tuğba Özbek’in biyolojik babası mı? DNA testi canlı yayında açıklanacak! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 6 yaşındaki Zehra'yı kim neden öldürdü? 68 yaşındaki Cemile Öztürk çocuklarına kavuşabilecek mi? Nedim Süzgün Tuğba Özbek'in biyolojik babası mı? DNA testi canlı yayında açıklanacak! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 13 MART CUMA CANLI YAYIN

13 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.